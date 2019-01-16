Окунуться с комфортом. В Старожилове сделали теплую купель с подсветкой

В Старожилове на реке Истье сделали теплую купель с подсветкой. Об этом сообщило издательство «
Над купелью установят палатку МЧС, а сходни подсветят. Еще две палатки установят неподалеку для переодевания: необходимую температуру там поддержат тепловыми пушками.
Всем предложат горячий чай. На месте будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
«Вода здесь чистая, много бьет подземных родников, есть возможность припарковать автотранспорт и спуститься к купели, — отметил глава Старожиловского городского поселения Виктор Бирюков. — Что касается безопасности, то старожиловцам и гостям района не о чем беспокоиться, у нас все под контролем».
Напомним, всего в области подготовят 35 купелей. Их список есть по