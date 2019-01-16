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8:28, 16 января 2019 4 800
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Мэрия разрешила построить офисные здания и кафе на Лыбедском бульваре

Мэрия разрешила построить офисные здания и кафе на Лыбедском бульваре

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Мэрия утвердила проект планировки территории улицы Право-Лыбедской в районе дома №36. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 16 января.

На участке рядом с Лыбедским бульваром ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить общественно-торговое здание разной этажности с мансардой (от 1 до 3 этажей). На подземных этажах хотят обустроить паркинг на 77 машино-мест.

Сейчас на участке находится дом №36 по улице Право-Лыбедской, который расселили и планируют снести.

На публичных слушаниях против проекта выступили представитель компании ООО «Русский капитал» — владелец участка по адресу улица Право-Лыбедская № 36-а, а также государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Ведомство посчитало, что яркие цветовые решения фасадов перебьют объект культурного наследия регионального значения — дом №28 на улице Право-Лыбедской, где сейчас располагается Центр детского творчества «Феникс».


© RZN.info

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