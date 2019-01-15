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22:56, 15 января 2019 397
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Появилось видео с места аварии с семью погибшими под Воронежом

Появилось видео с места аварии с семью погибшими под Воронежом

Появилось видео с места аварии с семью погибшими под Воронежом. Ролик опубликовал «Mash».

ДТП произошло во вторник, 15 января, на автодороге «Курск — Борисоглебовск». Около 15:15 ехавший в сторону Воронежа Lexus вылетел на «встречку» и столкнулся с двумя машинами Land Cruiser и Kia Rio. Машины загорелись, погибли все cемь пассажиров.

Отмечается, что аварию спровоцировал директор Оскольского металлургического комбината.

Видео «Mash»


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