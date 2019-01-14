В январе рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу. Об этом RZN.info сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.
По словам собеседника, ведомство до сих пор не подписало соглашение с выбранным региональным оператором «Эко-Пронск». Лишь после этого компания проведет торги по транспортировке мусора и предоставит экономически обоснованный тариф, который должна утвердить энергетическая комиссия.
Пока система не заработает, рязанцы продолжат платить за вывоз мусора по-старому.
Напомним, региональным оператором по вывозу мусора