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15:18, 14 января 2019 1 450
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В январе рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу

В январе рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу

Фото: Pixabay.com

В январе рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу. Об этом RZN.info сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

По словам собеседника, ведомство до сих пор не подписало соглашение с выбранным региональным оператором «Эко-Пронск». Лишь после этого компания проведет торги по транспортировке мусора и предоставит экономически обоснованный тариф, который должна утвердить энергетическая комиссия.

Пока система не заработает, рязанцы продолжат платить за вывоз мусора по-старому.

Напомним, региональным оператором по вывозу мусора стала компания из Пронска.


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