Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ухолове

Губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Ухолово провел прием граждан по личным вопросам. Встреча с жителями района прошла в здании
Учитель Коноплинской школы Людмила Котова обратилась к главе региона с просьбой построить дорогу на участке Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи.
По мнению местных жителей, по старой ездить невозможно: она вся разбита.
Губернатор дал поручение региональному минтрансу построить дороги на самых разбитых участках, остальные привести в нормативное состояние.
Помимо этого, на прием к Любимову пришла жительница Маргарита Сорокина. У нее двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет тяжелое заболевание. Для поддержания здоровья нужны лекарства, на которые мать-одиночка не в состоянии заработать.
Любимов поручил минздраву и министерству труда и соцзащиты населения найт возможность постоянного обеспечения больного ребенка лекарствами.