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11:49, 14 января 2019 485
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В Ухолове открыли новую школу на 250 мест

В Ухолове открыли новую школу на 250 мест

В Ухолове открыли новую школу на 250 мест. Вместе с новым корпусом также построили теплые гаражи для автобусов и собственную газовую котельную. Об этом сообщил телеканал «ТКР».

Отмечается, что построенное здание на уровне второго этажа соединили теплым коридором с основной школой.

Кроме того, преобразили территорию рядом с учреждением. Ее оборудовали спортивными площадками, озеленили и огородили по всему периметру.

После открытия школу посетил губернатор Николай Любимов и министр образования региона Ольга Щетинкина.

Директор школы Надежда Шмаева провела экскурсию. Они осмотрели спортзал, столовую, стоматологический кабинет, кабинет психологической релаксации, библиотеку, актовый зал.

Любимов подарил сертификат на пополнение библиотеки и, вместе с учеником четвертого класса Ильей Евсиковым, они дали первый звонок.

Глава региона заявил, что такие школы будут появляться в регионе и дальше. Важно, чтобы все дети могли учиться в первую смену и в комфортных условиях.

Фото телеканала «ТКР»


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