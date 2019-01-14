В Ростовской области в жилом доме взорвался газ

В понедельник, 14 января, в городе Шахты Ростовской области в девятиэтажном доме взорвался газ. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро могут находиться под завалами, передает РИА «
Из-за взрыва обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах в доме №16 на улице Хабарова. Оттуда эвакуировали 140 человек.
Спасатели достали из-под завалов двухлетнего ребенка и его мать. Они живы.
Напомним, 31 декабря из-за взрыва в газа в Магнитогорске в жилом доме
В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D— #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.