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10:13, 14 января 2019 728
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В МЧС уточнили данные о взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах

В МЧС уточнили данные о взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах

В МЧС уточнили данные о взрыве газа в девятиэтажке в ростовских Шахтах. По последней информации, погибла женщина, семерых спасли. Судьба четырех человек неизвестна, передает ТАСС.

Утром в понедельник, 14 января, от взрыва газа пострадали четыре квартиры на восьмом и девятом этажах в доме №16 на улице Хабарова. В квартире № 71 были три человека: женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. В квартире № 72 находилась одна женщина, о ней ничего неизвестно. Также устанавливают местонахождение трех жильцов квартиры №68.

Пятерых человек спасли из квартиры №67 на восьмом этаже.

К возможной эвакуации пострадавших подготовили самолет Ан-148 с медицинскими модулями.

После взрыва в МЧС открыли горячую линию: 8 863 239 99 99.


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