В МЧС уточнили данные о взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах

В МЧС уточнили данные о взрыве газа в девятиэтажке в ростовских Шахтах. По последней информации, погибла женщина, семерых спасли. Судьба четырех человек неизвестна, передает
Утром в понедельник, 14 января, от
Пятерых человек спасли из квартиры №67 на восьмом этаже.
К возможной эвакуации пострадавших подготовили самолет Ан-148 с медицинскими модулями.
После взрыва в МЧС открыли горячую линию: 8 863 239 99 99.
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#взрыв #шахты "Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту»
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