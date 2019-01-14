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15:03, 14 января 2019 1 526
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Рыбновских вандалов накажут за порчу имущества и курение в подъезде — полиция

Рыбновских вандалов накажут за порчу имущества и курение в подъезде — полиция

Полицейские начали поиск рыбновских подъездных вандалов. Об этом RZN.Info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители отметили, что заявлений к ним пока не поступало. Проверку начали по факту выложенного ролика в соцсетях.

«Личности устанавливаются. Им грозит наказание не только за порчу имущества, но и за курение в подъезде», — рассказали стражи порядка.

Напомним, в Рыбном в доме № 17 на улице Крымской во втором подъезде камера видеонаблюдения засняла вандалов. Пока компания ждала лифт, один из мужчин решил оторвать со стены табличку с номером этажа. Однако сразу после этого он заметил камеру и, надев капюшон, зашел в лифт.


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