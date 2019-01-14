Полицейские начали поиск рыбновских подъездных вандалов. Об этом RZN.Info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Правоохранители отметили, что заявлений к ним пока не поступало. Проверку начали по факту выложенного ролика в соцсетях.
«Личности устанавливаются. Им грозит наказание не только за порчу имущества, но и за курение в подъезде», — рассказали стражи порядка.
Напомним, в Рыбном в доме № 17 на улице Крымской во втором подъезде камера видеонаблюдения засняла вандалов. Пока компания ждала лифт, один из мужчин