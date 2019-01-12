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16:24, 12 января 2019 875
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Рязанцам предложили сдать елки на переработку

Рязанцам предложили сдать елки на переработку

Рязанцам предложили сдать елки на переработку. Об этом сообщили в группе ЭРА.

«Приносите целые ели и сосны, еловые лапы или ветки сосны — мы всё принимаем», — говорится в сообщении.

Деревья попросили приносить без игрушек и мишуры. Они пойдут на щепу, а затем на мульчу для выращивания новых деревьев хвойных пород.

19 января акция пройдет с 10:00 до 12:00 на Московском, перед бывшим кинотеатром «Москва» (Московское шоссе, дом №49).

26 января жители города смогут сдать елки с 10:00 до 12:00 в Песочне у магазина «Сорока» (улица Новоселов, дом №26-б).


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