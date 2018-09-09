На двух улицах в Ряжске поменяли асфальт. Фотографии до и после проведения работ
Более двух с половиной километров асфальта положили на улицах Горького и Красной Армии. Рабочие также заменили дорожные знаки, сделали разметку и укрепили обочины.
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На двух улицах в Ряжске поменяли асфальт. Фотографии до и после проведения работ
Более двух с половиной километров асфальта положили на улицах Горького и Красной Армии. Рабочие также заменили дорожные знаки, сделали разметку и укрепили обочины.
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.