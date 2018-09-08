В опору Крымского моста врезался плавучий кран. На одном из участков моста ограничили движение, передает РБК.
ЧП в Керченском проливе произошло утром в субботу, 8 сентября. Сильный ветер, 14 метров в секунду, сорвал с якоря плавучий кран, которых находится на стоянке.
Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, на 154-м км трассы А-290
Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста
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