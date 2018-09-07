В Ялте поток дождевой воды снес женщину. Видео

В Ялте поток дождевой воды снес женщину. Это произошло в четверг, 6 сентября, на улице Пушкинской.
Инцидент снял на видео случайный очевидец, запись опубликовали на YouTube.
После ливней, обрушившихся на Южный берег Крыма, в Ялте затопило подвалы школы и Историко-литературного музея, на одной из дорог вырвало люк, фонтан воды парализовал движение.
Как видно на кадрах, женщину смыло потоком, который очевидцы сравнили с горной рекой. За ней бросились бежать трое мужчин, им удалось вытащить пострадавшую из воды.
Известно, что из-за непогоды без света частично остались поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль.