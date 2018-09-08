Минтранс отчитался о ремонте дорог в Рязанской области. Соответствующее сообщение опубликовали в
Ремонт картами завершен на следующих автомобильных дорогах:
- подъезд к станции Верда в Сараевском районе, протяженностью 0,366 км; участок автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,2 км в Касимовском районе;
- автодорога между селом Заполье и деревней Николаевка Шиловского района, участок дороги между селом Саблино и городом Сасово протяженностью 2,8 км в Сасовском районе;
- участок автодороги между населенными пунктами Боровое и Ирицы Шиловского района протяженностью 5,5 км;
- дорога «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
- три учаcтка автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» общей протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Также завершился первый этап капитального ремонта участка автодороги от трассы М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе.
Продолжается строительство подъезда к зернохранилищу в селе Дмитриево протяженностью 0,55 км, подходит к завершению строительство подъезда к молочно-товарной ферме в селе Кольдюки протяженностью 1,18 км в Касимовском районе.
Идет строительство дороги «Рыбное (от М-5) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км; дороги по улице Луговой, подъезда к ней, улице Колхозной в селе Ленино Александро-Невского района, протяженностью 1,6 км.
В ведомстве также отметили, что ежедневно проводится мойка и очистка барьерных ограждений, дорожных знаков, ремонт и замена барьерного и тросовых ограждений, установка сигнальных столбиков, уборка мусора с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов.