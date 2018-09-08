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21:47, 8 сентября 2018 680
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В Касимовском районе потушили лесной пожар

В Касимовском районе потушили лесной пожар

В Касимовском районе потушили лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар площадью 0,2 гектара локализовали в 19 часов.

На месте происшествия работали 20 человек и шесть единиц техники.

Напомним, лес загорелся около 15:00.


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