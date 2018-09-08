В Касимовском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар начался в субботу, 8 сентября, около 15:00.
На место происшествия выехали 12 пожарных и пять единиц техники.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Касимовском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар начался в субботу, 8 сентября, около 15:00.
На место происшествия выехали 12 пожарных и пять единиц техники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре уличного спорта «Под мостом» прошел турнир по стритболу. Фото
|
cледующая новость →Под Рязанью прошел пятый молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…»
О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.