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20:13, 8 сентября 2018 491
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В Касимовском районе загорелся лес

В Касимовском районе загорелся лес

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Касимовском районе загорелся лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар начался в субботу, 8 сентября, около 15:00.

На место происшествия выехали 12 пожарных и пять единиц техники.


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