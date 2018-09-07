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19:09, 7 сентября 2018 631
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В Рязани подорожала свинина и сахар. Мониторинг цен

В Рязани подорожала свинина и сахар. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали капуста — на 5,8% (до 21,77 рублей за килограмм), сахар — на 3,6% (до 37,57 рублей за килограмм) и свинина — на 1,8% (до 258,15 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

В регионе вновь подешевели овощи, значительнее всего морковь — на 15,3% (до 31,59 рублей за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,39 рублей за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на: пастеризованное молоко — 40,10 рублей за литр; стерилизованное молоко — 56,69 рублей за литр; печенье — 118,84 рублей за килограмм; карамель — 192,62 рубля за килограмм; творог — 217,61 рубль за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

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