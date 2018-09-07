«Скапиталили». В Рязани с отремонтированного дома отвалилась штукатурка

В Рязани с отремонтированного дома отвалилась штукатурка. Об этом сообщил фонд капитального ремонта.
Капитальный ремонт фасада дома №29/2 по Первомайскому проспекту в 2016 году производило ООО «Факел».
Согласно условиям договора, гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет.
В июле 2018 года комиссия фонда зафиксировала отслоение штукатурного слоя в нескольких местах, трещины на цоколе, а также цветовые различия фасада.
«Факел» не выполнил гарантийные обязательства и не устранил дефекты в установленный срок. Представитель подрядчика не пришел на проверку исполнения замечаний.
«Фонд готовит исковое заявление в Арбитражный суд с целью понуждения подрядчика провести работы по гарантии», — отметили в сообщении.
Отмечается, что работа столичной компании «Факел» уже «вызывала нарекания у жильцов и контролирующих органов».
Фото Анастасии Батищевой