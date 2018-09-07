«Рязаньавтодор» закончил первый этап капремонта дороги в Михайловском районе

«Рязаньавтодор» закончил первый этап капремонта дороги от М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе. Следующий этап ремонта начнется в 2019 году.
Сейчас ведется комплексная компактная застройка жилой группы из 18-ти домов в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.
Также ремонтные работы ведутся на дорогах районных центров области.
Уже завершены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами дорог:
- «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда в Сараевском районе протяженностью 0,366 км;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Касимовском районе протяженностью 4,2 км;
- «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе;
- «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе;
- «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
- в Новомичуринске протяженностью 3,6 км;
- «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Ведется строительство дорог:
- «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» в селе Дмитриево протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
- «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
- подъезд к улице Луговой, улице Колхозной в селе Ленино Александро-Невского района протяженностью 1,6 км.
Подходит к завершению строительство дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км.
Готовы к вводу в эксплуатацию дороги:
- «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км;
- «Южный — Мураевня — Дом-музей Семенова-Тян-Шанского» к объекту хранения сельхозпродукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км.
Закончено строительство дороги «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.
Ежедневно рабочие моют, очищают, ремонтируют и заменяют дорожные знаки, барьерное и тросовое ограждение. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов. Проводится окоска обочин и откосов, планировка автогрейдером грунтовых обочин, ликвидация выбоин и просадок асфальтобетонного покрытия.
В настоящее время все работы по содержанию дорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.