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15:34, 7 сентября 2018 1 502
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Грекову вручили медаль международной полицейской ассоциации

Грекову вручили медаль международной полицейской ассоциации

Фото: Издательство «Пресса»

Вице-губернатору Игорю Грекову вручили медаль «Полицейское братство». Об этом пишет ИД «Пресса».

Награду Грекову передал президент всероссийской полицейской ассоциации Алексей Ганькин.

На 12-ю конференцию организации в регион приехали ветераны правоохранительных органов и полицейские из 25 регионов страны. Также в конференции участвуют делегации из Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Австрии, Польши и Словакии.

С 6 по 8 сентября представители делегаций обсуждают развитие отделений, повышение авторитета полиции среди населения, организацию совместной социальной и культурной деятельности.

Всем региональным отделениям передали флаги с символикой ассоциации.


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