Грекову вручили медаль международной полицейской ассоциации

Вице-губернатору Игорю Грекову вручили медаль «Полицейское братство». Об этом пишет ИД «
Награду Грекову передал президент всероссийской полицейской ассоциации Алексей Ганькин.
На 12-ю конференцию организации в регион приехали ветераны правоохранительных органов и полицейские из 25 регионов страны. Также в конференции участвуют делегации из Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Австрии, Польши и Словакии.
С 6 по 8 сентября представители делегаций обсуждают развитие отделений, повышение авторитета полиции среди населения, организацию совместной социальной и культурной деятельности.
Всем региональным отделениям передали флаги с символикой ассоциации.