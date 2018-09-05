Осталось всего три этажа. Детсад в Кальном строят круглосуточно

Детсад в Кальном строят круглосуточно. Об этом RZN.info сообщил начальник участка Джамбул Малакмадзе.
По его словам, на объекте ведется сразу несколько видов работ: кладка, гидроизоляция, утепление снаружи и подъем грунта.
Пока рабочие завершили строительство цоколя и начали выкладывать первый этаж. Основание здания держится на 316 сваях.
«Три недели назад здесь не было даже насыпи. Мы уже подняли уровень земли на три метра, нам предстоит поднять еще на два. Это очень большая работа. Каждые 30 сантиметров плотно трамбуются», — отметил прораб.
Здание построят по проекту детсада № 26 в Кальном.
В трехэтажном здании на 224 человека появится лифт, прачечная, подъемник для еды, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога, в подвале расположится собственная котельная.
«Постепенно мы будем прибавлять в скорости работ и добавлять людей. Сейчас на объекте трудятся 40 человек. В ночную смену будут работать только каменщики.
Сроки очень сжатые, до 1 декабря. Мы стараемся и по нашим расчетам должны успеть», — заключил собеседник.