Любимов наградил участников фестиваля молодежи в Сочи

Любимов наградил участников XIX международного фестиваля молодежи в Сочи. В среду, 5 сентября, губернатор вручил памятную медаль, учрежденную президентом.
Награды удостоились 17 рязанцев, которые участвовали в международном форуме.
«Эта награда — признание вашего личного вклада в организацию знакового для имиджа страны мероприятия. Вы — часть большой команды, которая провела фестиваль мирового уровня», — подчеркнул политик.
Он отметил, что рязанская молодежь оставила яркий след в памяти у всех участников форума.
Кроме того, Любимов вручил государственные и региональные награды спортсменам, работникам культуры и соцзащиты, строителям, руководителям предприятий.
Он поздравил собравшихся с заслуженными наградами и поблагодарил за труд.
«Ваши достижения и успехи это результат упорного труда, глубоких знаний, целеустремленной работы. То, что ваш труд отмечен наградами — свидетельство большого внимания и уважения к вашей работы со стороны общества и государства. Вы мастера своего дела, специалисты высокого класса. Уверен, что вместе мы многое сделаем, чтобы регион процветал», — заключил Любимов.