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13:19, 5 сентября 2018 2 147
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Любимов наградил участников фестиваля молодежи в Сочи

Любимов наградил участников фестиваля молодежи в Сочи

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов наградил участников XIX международного фестиваля молодежи в Сочи. В среду, 5 сентября, губернатор вручил памятную медаль, учрежденную президентом.

Награды удостоились 17 рязанцев, которые участвовали в международном форуме.

«Эта награда — признание вашего личного вклада в организацию знакового для имиджа страны мероприятия. Вы — часть большой команды, которая провела фестиваль мирового уровня», — подчеркнул политик.

Он отметил, что рязанская молодежь оставила яркий след в памяти у всех участников форума.

Кроме того, Любимов вручил государственные и региональные награды спортсменам, работникам культуры и соцзащиты, строителям, руководителям предприятий.

Он поздравил собравшихся с заслуженными наградами и поблагодарил за труд.

«Ваши достижения и успехи это результат упорного труда, глубоких знаний, целеустремленной работы. То, что ваш труд отмечен наградами — свидетельство большого внимания и уважения к вашей работы со стороны общества и государства. Вы мастера своего дела, специалисты высокого класса. Уверен, что вместе мы многое сделаем, чтобы регион процветал», — заключил Любимов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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26 минут назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

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