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19:41, 4 сентября 2018 658
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В рязанском музтеатре покажут спектакль о Венеции 18 века

В рязанском музтеатре покажут спектакль о Венеции 18 века

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 7 сентября, рязанском музтеатре пройдет премьера комедии Александра Колкера «Труффальдино из Бергамо», действие которой проходят в Венеции 18 века.

«Постановка на два часа перенесет зрителя в итальянский город на воде, полный конфетти и разноцветной мишуры, осыпающейся на озорные и хмельные толпы, любящую представления, карнавалы, шутовство и праздники. Именно в Венецию в поисках заработка приезжает уроженец городка Бергамо — некий ловкий парень по имени Труффальдино, роль которого исполнит артист-вокалист театра Сергей Головкин. Он нанимается слугой к некому Федерико Распони. Однако, как выясняется, на самом деле синьор Распони — это его переодетая сестра Беатриче. Перевоплощением из мужской роли в женскую роль будут заниматься артистки-солистки Наталья Нелюбина и Ксения Матюхина», — рассказали в музтеатре.

Музыкальная версия этой пьесы известна зрителям по фильму, снятому в 1975 году советским режиссером Вадимом Воробьевым.

Постановкой пьесы, написанной в 1749 году в жанре комедии «дель арте», занимался режиссер Ивановского музыкального театра Антон Лободаев. Ее дирижером-постановщиком выступил Ариф Дадашев, балетмейстером-постановщиком — Александр Сапрунов, а художником-постановщиком — Владимир Павлюк Санкт-Петербурга. Дирижер спектакля — Ринат Бекташев.

В беседе с журналистами режиссер Антон Лободаев отметил, что ему было интересно работать с рязанскими актерами.

В роли возлюбленного Беатриче Флориндо Аретузи зрители увидят солиста Алексея Никифорова, уже участвовавшего в постановке театра и сыгравшего Жана в мюзикле «Приключения Кота в сапогах». Роль Сильвио станет дебютом для солиста Антона Байбакова (тенор), а персонаж Смеральдина — второй театральной работой для солистки Юлии Бычковой.

Публика увидит также артистов-солистов и артистов хора: Сергей Куликов (Панталоне), Марина Головкина (Клариче), Иван Кудрявцев (Ломбарди), Антон Дикарев (Бригелла), Антон Свиркин (Капитан).

Спектакль пройдет 7, 12 и 14 сентября. Начало в 17:00.

В выходные, 8 и 15 сентября, постановка начнется в 18:00. Билеты можно купить в кассе музтеатра.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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