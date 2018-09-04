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17:32, 4 сентября 2018 290
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Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали

Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали

Фото: Pixabay.com

Торфяной пожар в районе населенного пункта Максино в Клепиковском районе локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали во вторник, 4 сентября, в 15:10. На место выезжали 37 человек на 16 единицах техники. Пожар удалось локализовать в 15:35.


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