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19:01, 4 сентября 2018 522
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Рязань попала в число городов ЦФО с самым загрязненным воздухом

Рязань попала в число городов ЦФО с самым загрязненным воздухом

Фото: Pixabay.com

Рязань попала в число городов Центрального федерального округа с самым загрязненным воздухом. Значительные превышения допустимых показателей зафиксировали также в Воронеже и Курске. Об этом говорится в проекте госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году» Минприроды.

В неблагоприятных условиях по загрязнению воздуха проживает 6% населения этих городов.

В докладе отмечается, что Рязанская область стала лидером в ЦФО по сокращению объема выбросов загрязняющих веществ (показатель снизился на 12,1%).


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