Рязань попала в число городов ЦФО с самым загрязненным воздухом

Рязань попала в число городов Центрального федерального округа с самым загрязненным воздухом. Значительные превышения допустимых показателей зафиксировали также в Воронеже и Курске. Об этом говорится в проекте госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году» Минприроды.
В неблагоприятных условиях по загрязнению воздуха проживает 6% населения этих городов.
В докладе отмечается, что Рязанская область стала лидером в ЦФО по сокращению объема выбросов загрязняющих веществ (показатель снизился на 12,1%).