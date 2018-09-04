Несколько рязанских многоэтажек оказались должниками за капремонт. Список официально опубликовали на сайте мэрии.
В него попали 11 домов, в которых сбор по капремонту составляет менее 50%:
- улица Соборная, № 50 корпус 1;
- Касимовское шоссе, № 27 корпус 4;
- улица Песоченская, № 4;
- улица Новоселов, № 51 корпус 1;
- улица Горького, № 45;
- улица Полевая, № 4;
- улица Большая, № 94 корпус 1;
- улица Гоголя, № 56;
- проезд Островского, № 4-а;
- улица Татарская, № 91;
- улица Сенная, № 14.
Теперь дома переведут на общий счет регионального оператора, который определяет очередность ремонтов на общих основаниях.