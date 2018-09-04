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11:20, 4 сентября 2018 2 556
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Несколько рязанских многоэтажек оказались должниками за капремонт. Список

Несколько рязанских многоэтажек оказались должниками за капремонт. Список

Несколько рязанских многоэтажек оказались должниками за капремонт. Список официально опубликовали на сайте мэрии.

В него попали 11 домов, в которых сбор по капремонту составляет менее 50%:

  • улица Соборная, № 50 корпус 1;
  • Касимовское шоссе, № 27 корпус 4;
  • улица Песоченская, № 4;
  • улица Новоселов, № 51 корпус 1;
  • улица Горького, № 45;
  • улица Полевая, № 4;
  • улица Большая, № 94 корпус 1;
  • улица Гоголя, № 56;
  • проезд Островского, № 4-а;
  • улица Татарская, № 91;
  • улица Сенная, № 14.

Теперь дома переведут на общий счет регионального оператора, который определяет очередность ремонтов на общих основаниях.


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