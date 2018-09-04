Администрация Захаровского района не платила взносы за капремонт. Об этом
Долги также есть у администраций Захаровского и Безлыченское сельских поселений. В общей сложности они не заплатили 318 тысяч рублей.
Прокуратура внесла в адрес органов местного самоуправления представления с требованием погасить задолженность.
«Прокуратурой района ранее в 2018 году принимались аналогичные меры реагирования в целях погашения задолженности, образовавшейся за 2017 год», — отметили в пресс-службе надзорного органа.