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11:31, 4 сентября 2018 1 190
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Администрация Захаровского района не платила взносы за капремонт

Администрация Захаровского района не платила взносы за капремонт

Фото: Pixabay.com

Администрация Захаровского района не платила взносы за капремонт. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Долги также есть у администраций Захаровского и Безлыченское сельских поселений. В общей сложности они не заплатили 318 тысяч рублей.

Прокуратура внесла в адрес органов местного самоуправления представления с требованием погасить задолженность.

«Прокуратурой района ранее в 2018 году принимались аналогичные меры реагирования в целях погашения задолженности, образовавшейся за 2017 год», — отметили в пресс-службе надзорного органа.


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