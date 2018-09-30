Фестиваль «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России

Четвертый международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России — Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Он выступил в областной
Хор имени Пятницкого сейчас насчитывает 47 лауреатов региональных и всероссийских конкурсов вокалистов из 30 регионов России. Собиратель русского народного творчества основал его более 105 лет из крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний.
«Я с полной ответственностью говорю, что сегодня коллектив — народный, потому что в основе репертуара лежат подлинные народные песни разных областей России. За сохранность этого архива я несу ответственность перед народом», — сказала художественный руководитель хора Александра Пермякова.
В программе коллектива — песни, танцы, частушки и духовное пение.
«Публика по достоинству оценила мастерство исполнения вокальных произведений и яркие хореографические композиции. Это было безупречно профессиональное, отточенное до мелочей, зрелищное действо», — отметили в филармонии.
Следующий концерт в рамках «Рязанского хоровода» пройдет 8 октября. В Рязани приедет ансамбль танца «Алан» (Республика Северная Осетия-Алания).
Фото Рязанской