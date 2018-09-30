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11:37, 30 сентября 2018 1 867
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Фестиваль «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России

Фестиваль «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России

Четвертый международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России — Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Он выступил в областной филармонии в субботу, 29 сентября.

Хор имени Пятницкого сейчас насчитывает 47 лауреатов региональных и всероссийских конкурсов вокалистов из 30 регионов России. Собиратель русского народного творчества основал его более 105 лет из крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний.

«Я с полной ответственностью говорю, что сегодня коллектив — народный, потому что в основе репертуара лежат подлинные народные песни разных областей России. За сохранность этого архива я несу ответственность перед народом», — сказала художественный руководитель хора Александра Пермякова.

В программе коллектива — песни, танцы, частушки и духовное пение.

«Публика по достоинству оценила мастерство исполнения вокальных произведений и яркие хореографические композиции. Это было безупречно профессиональное, отточенное до мелочей, зрелищное действо», — отметили в филармонии.

Следующий концерт в рамках «Рязанского хоровода» пройдет 8 октября. В Рязани приедет ансамбль танца «Алан» (Республика Северная Осетия-Алания).

Фото Рязанской филармонии


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