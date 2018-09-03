Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, вынесли приговор

В понедельник, 3 сентября, скопинцу, зарезавшему женщину в центре города, вынесли приговор. Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В конце мая 36-летняя женщина ехала на последний звонок к своему сыну, когда любовник вынудил ее остановить машину. 22-летний мужчина дважды ударил возлюбленную ножом и скрылся. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась.
Позже выяснилось, что злоумышленник
Спустя два дня после убийства скопинец
Приговор еще не вступил в законную силу.