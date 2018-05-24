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21:08, 24 мая 2018 890
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Скопинец зарезал женщину из-за отказа выйти за него замуж. Подробности трагедии

Скопинец зарезал женщину из-за отказа выйти за него замуж. Подробности трагедии

Житель Скопина, который напал на женщину в центре города, хотел на ней жениться. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Известно, что пострадавшая отвергла предложение злоумышленника о замужестве. 22-летний молодой человек злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Около 10 утра 24 мая 36-летняя женщина ехала на Porsche Cayenne по улице Ленина. Подозреваемый «подрезал» ее на ВАЗ-2114 и попытался затащить в свою машину. Пострадавшая стала сопротивляться и мужчина дважды ударил ее ножом.

Очевидцы вызвали «скорую», однако женщину не удалось спасти, она скончалась от потери крови.

Нападавший скрылся, в настоящее время его разыскивают. Отметим, что ранее молодой человек уже был судим.


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