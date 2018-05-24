Скопинец зарезал женщину из-за отказа выйти за него замуж. Подробности трагедии

Житель Скопина, который
Известно, что пострадавшая отвергла предложение злоумышленника о замужестве. 22-летний молодой человек злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Около 10 утра 24 мая 36-летняя женщина ехала на Porsche Cayenne по улице Ленина. Подозреваемый «подрезал» ее на ВАЗ-2114 и попытался затащить в свою машину. Пострадавшая стала сопротивляться и мужчина дважды ударил ее ножом.
Очевидцы вызвали «скорую», однако женщину не удалось спасти, она скончалась от потери крови.
Нападавший скрылся, в настоящее время его разыскивают. Отметим, что ранее молодой человек уже был судим.