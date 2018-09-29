В эфир вышел сюжет со звездами Первого канала в Рязанском десантном училище

Первый канал опубликовал сюжет из Рязанского десантного училища. Он вышел в эфир в пятницу, 30 сентября.
Поздравить училище с вековым юбилеем
Напомним, звезды Первого канала
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Первый канал опубликовал сюжет из Рязанского десантного училища. Он вышел в эфир в пятницу, 30 сентября.
Поздравить училище с вековым юбилеем
Напомним, звезды Первого канала
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.