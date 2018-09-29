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17:11, 29 сентября 2018 1 018
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В эфир вышел сюжет со звездами Первого канала в Рязанском десантном училище

В эфир вышел сюжет со звездами Первого канала в Рязанском десантном училище

Первый канал опубликовал сюжет из Рязанского десантного училища. Он вышел в эфир в пятницу, 30 сентября.

Поздравить училище с вековым юбилеем приехали Леонид Якубович, Алексей Лысенков, Роза Сябитова, Алла Михеева, Игорь Угольников, Сергей Безруков, Иван Кокорин. Также на мероприятии присутствовали Николай Любимов и Сергей Карабасов.

Напомним, звезды Первого канала прилетели в Рязань на вертолетах.


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