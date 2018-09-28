Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото

Звезды Первого канала второй раз посетили училище ВДВ. Они прилетели в Рязань в рамках 21-ой традиционной военно-патриотической
Как отметил ведущий программы «Армейский магазин» Александр Ильин, поводом, «как и десять лет назад» стал юбилей «самого сильного училища в стране».
В училище приехали Леонид Якубович, Алексей Лысенков, Роза Сябитова, Алла Михеева, Игорь Угольников, Сергей Безруков, Иван Кокорин.
Помимо них перед военнослужащими выступили губернатор Николай Любимов, и.о. мэра Сергей Карабасов, глава Рязани Юлия Рокотянская.
На торжестве также присутствовал экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. Он поздравил курсантов и офицеров с юбилеем училища и в подарок вручил точную копию кителя Василия Маргелова.
По словам открывающего акцию «Первый в армии!» Леонида Якубовича, «это — настоящее культурное событие» не только для военнослужащих, но и для всех рязанцев, которые присутствовали на плацу.
«В этот год училище отмечает свой 100-летний юбилей. Образованное 13 ноября 1918 года на базе 1-х Рязанских советских пехотных курсов училище стало одним из самых престижных военных учебных заведений. Славу воздушно десантным войскам принесли его выпускники, среди которых 45 Героев Советского Союза и 65 Героев Российской Федерации», — заявил телеведущий.
Отличившимся на службе военнослужащим медиаперсоны федерального канала вручили ценные подарки.
Для гостей из столицы выступили военный оркестр, группы спортивного совершенствования по силовым единоборствам со спортивными номерами, а также рота «карабинеров» РГВВДКУ.
Напомним, звезды Первого канала