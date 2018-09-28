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11:46, 28 сентября 2018 23 602
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Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции

Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции

В пятницу, 28 сентября, звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной военно-патриотической акции «Первый в армии». Два вертолета Ми-8 приземлились в саду за Рязанским кремлем.

Роза Сябитова, Сергей Безруков, Леонид Якубович, Алла Михеева, Игорь Угольников и другие медиаперсоны вместе с заместителем командующего ВДВ Андреем Холзаковым поучаствуют в ежегодном шоу, который проводит Первый канал.

В этом году акция пройдет в Рязанском десантном училище, которое отмечает столетие. В программе запланированы показательные выступления десантников, возложение цветов, футбольный матч между ВДВ и Первым каналом.

Напомним, в Рязани уже снимали акцию «Первый в армии». В области ее провели впервые в 2008 году в училище ВДВ.


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