Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции

В пятницу, 28 сентября, звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной военно-патриотической акции «Первый в армии». Два вертолета Ми-8 приземлились в саду за Рязанским кремлем.
Роза Сябитова, Сергей Безруков, Леонид Якубович, Алла Михеева, Игорь Угольников и другие медиаперсоны вместе с заместителем командующего ВДВ Андреем Холзаковым поучаствуют в ежегодном шоу, который проводит Первый канал.
В этом году акция пройдет в Рязанском десантном училище, которое отмечает столетие. В программе запланированы показательные выступления десантников, возложение цветов, футбольный матч между ВДВ и Первым каналом.
Напомним, в Рязани уже снимали акцию «Первый в армии». В области ее