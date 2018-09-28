Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:07, 28 сентября 2018 363
 0    0

Пропавших в Скопине 12-летних мальчиков нашли живыми

Пропавших в Скопине 12-летних мальчиков нашли живыми

Пропавших в Скопине 12-летних мальчиков нашли живыми. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, мальчики исчезли в четверг, 27 сентября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:26, 28 сентября 2018
В Рязанской области откроют горячую линию по вопросам профилактики гриппа
9:07, 28 сентября 2018
Пропавших в Скопине 12-летних мальчиков нашли живыми
8:24, 28 сентября 2018
В Рязанской области пропали два 12-летних ребенка
19:55, 27 сентября 2018
Шестеро лучших бизнесменов представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе
19:38, 27 сентября 2018
Николай Любимов поздравил рязанский медуниверситет с 75-летием
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 41 431
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 27 057
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
14:19, 14 сентября 2018 20 228
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 19 770
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
15:23, 15 сентября 2018 16 502
На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум