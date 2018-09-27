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16:26, 27 сентября 2018 703
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В ОКБ спасли пациента с кровотечением в желудочно-кишечном тракте

В ОКБ спасли пациента с кровотечением в желудочно-кишечном тракте

В Рязанской ОКБ спасли пациента из Клепиков. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

У 62-летнего мужчины периодически появлялись кровотечения желудочно-кишечного тракта. Источник найти не помогли «даже современные диагностические средства».

Когда кровотечение возобновилось, заведующий Клепиковской районной больницы решил, что пациенту необходима операция. Мужчину экстренно доставили в ОКБ.

«Работали сосудистый хирург и специалисты общей хирургии, — рассказал заведующий отделением общей хирургии ОКБ Олег Зайцев, — во время операции необходимо было убрать свищ, который образовался в двенадцатиперстной кишке, и зашить артерию».

Как отметили в сообщении, подобных случаев работы с пациентов еще не было.

Начальник хирургической службы ОКБ Владимир Юдин подчеркнул, что «до недавнего времени пациентов с такими сложными внутренними кровотечениями спасти было очень сложно».

Фото с сайта Рязанской ОКБ


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