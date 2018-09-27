В ОКБ спасли пациента с кровотечением в желудочно-кишечном тракте

В Рязанской ОКБ спасли пациента из Клепиков. Об этом сообщил
У 62-летнего мужчины периодически появлялись кровотечения желудочно-кишечного тракта. Источник найти не помогли «даже современные диагностические средства».
Когда кровотечение возобновилось, заведующий Клепиковской районной больницы решил, что пациенту необходима операция. Мужчину экстренно доставили в ОКБ.
«Работали сосудистый хирург и специалисты общей хирургии, — рассказал заведующий отделением общей хирургии ОКБ Олег Зайцев, — во время операции необходимо было убрать свищ, который образовался в двенадцатиперстной кишке, и зашить артерию».
Как отметили в сообщении, подобных случаев работы с пациентов еще не было.
Начальник хирургической службы ОКБ Владимир Юдин подчеркнул, что «до недавнего времени пациентов с такими сложными внутренними кровотечениями спасти было очень сложно».
Фото с сайта Рязанской ОКБ