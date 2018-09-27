Шестеро лучших бизнесменов представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе

Шестеро лучших предпринимателей региона представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России — 2018». Награждение победителей отборочного тура прошло в четверг, 27 сентября, в ресторане «Небо».
В конкурсе, который проходит в девятый раз, участвовали 21 претендент из Рязани, Сапожка и Рыбного. Выбирая лучших молодых предпринимателей, эксперты изучили финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационные характеристики и социальную значимость бизнеса, управленческие способности предпринимателей.
В итоге победителями стали:
- в номинации «Производство» — Иван Золотарев (ООО «Сапожковские Минеральные воды»);
- в номинации «Интернет-предпринимательство» — Иван Ильин (ООО Email Soldiers);
- в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство» — Евгений Погонин (Конно-туристический комплекс «Верхом по Мещере»);
- в номинации «Социальное предпринимательство» — Виталий Суслов (Центр неформального развития детей и взрослых «Шаг за шагом»);
- в номинации «Сфера услуг» — Евгений Винокуров (Туристическое агентство «Зеленый чемодан»);
- в номинации «Торговля» — Александр Ельчанинов (ИП Ельчанинов А.В.)
Рязанцы представят область в финале, который пройдет в ноябре этого года в Нижнем Новгороде.