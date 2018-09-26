Во Всемирный день сердца рязанцам измерят артериальное давление

Во Всемирный день сердца, 28 сентября, рязанцам измерят артериальное давление. Акцию проведут в больнице имени Семашко, сообщили в региональном минздраве.
Пункты измерения давления установят в вестибюлях первого и второго этажей корпуса №5 (улица Семашко, дом №3). Они будут работать с 9:00 до 13:00.
«Артериальная гипертензия является одним из наиболее важных факторов, приводящих к заболеваниям сердца и инсульту, которые в совокупности являются главной причиной преждевременной смерти и инвалидности во всем мире, — рассказали в минздраве. — Артериальная гипертензия также повышает риск развития почечной недостаточности и слепоты».