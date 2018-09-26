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8:47, 26 сентября 2018 261
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В Забайкалье с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда

В Забайкалье с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда

Фото: Pixabay.com

В Забайкальском крае с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Движение поездов временно приостановили, передает РИА «Новости».

ЧП произошло вечером во вторник, 25 сентября, на перегоне Куэнга — Приисковая в Могочинском. Никто не пострадал. На место направили три восстановительных поезда. Для ликвидации последствий в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.

Из-за схода вагонов задержали несколько поездов дальнего следования. Пассажиров пригородного поезда Шилка — Чернышевск-Забайкальский отвезут к месту назначения на автобусе.


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