В Забайкалье с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда

В Забайкальском крае с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Движение поездов временно приостановили, передает РИА «
ЧП произошло вечером во вторник, 25 сентября, на перегоне Куэнга — Приисковая в Могочинском. Никто не пострадал. На место направили три восстановительных поезда. Для ликвидации последствий в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.
Из-за схода вагонов задержали несколько поездов дальнего следования. Пассажиров пригородного поезда Шилка — Чернышевск-Забайкальский отвезут к месту назначения на автобусе.