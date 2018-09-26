В рязанской больнице №11 появился лазер для дробления мочевых камней

В рязанской клинической больнице №11 появился лазер для дробления мочевых камней. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Аппарат может дробить камни в мочеточнике и почке без разреза. Его сделали в Германии.
«Внедрение сложнейшей высокотехнологичной операции — лазерного дробления мочевых камней с использованием эндоскопической методики позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам, страдающим мочекаменной болезнью и повысить качество их жизни», — пояснил главврач больницы Виктор Филимонов.