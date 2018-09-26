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14:22, 26 сентября 2018 1 389
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В Рязани отчитались о капремонте домов

В Рязани отчитались о капремонте домов

В Рязани отчитались о капремонте многоквартирных домов в 2018 году. Строители привели в порядок 21 фасад, 123 крыши и 105 единиц внутридомовых инженерных систем, сообщил сайт фонда капремонта.

В частности, строители обновили фасады на домах №14 по улице Урицкого и №7 по улице Строителей. В домах № 14,17,19 по улице Керамзавода починили крыши.

В Рязанском районе в поселке Окский отремонтировали фасады семи домов.

В субботу, 22 сентября, директор областного Фонда капремонта многоквартирных домов Виктория Сорокина проверила работы в Московском, Железнодорожном и Советском районах. Так, подрядчик не успел в срок отремонтировать крышу дома №6 по улице Полетаева. Из-за этого фонд потребует от него неустойку.

На крыше дома 1956 года постройки заменили стропильную систему и сделали обрешетку. Рабочие начали украдывать листы железа.

«Старая двускатная шиферная крыша была большой проблемой жителей — она протекала много лет. Практически ни одной квартиры нет на втором этаже, которую бы не затапливало. Люди сами латали дыры над своими квартирами, но протечки все равно случались», — отметили в фонде.


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