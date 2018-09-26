«У нас это получилось». Любимов наградил организаторов форума древних городов

Губернатор Николай Любимов наградил организаторов первого форума древних городов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Торжественная церемония награждения за организацию и проведения форума прошла в среду, 26 сентября.
Глава региона отметил, что российские и зарубежные гости признали, что «это мероприятие прошло на самом высоком уровне».
«Первый форум по праву можно назвать знаковым событием культурной жизни и России, и даже мира. На его площадках побывали более 20 тысяч человек. Люди из 47 городов и 14-ти стран вспоминают теперь о Рязанской земле. Об уникальных достопримечательностях, гастрономических брендах региона, о гостеприимстве и доброжелательности людей, чем всегда отличались рязанцы, — сказал Любимов. — Согласитесь, такого еще не делал никто. Сама концепция форума была уникальной. Не менее важна ее реализация. У нас это получилось».
Губернатор вручил региональные награды представителям рязанских театров, областной филармонии, туристических компаний, библиотек, вузов и ряда региональных министерств, которые поучаствовали в организации и проведении I Международного форума древних городов.
Напомним, форум