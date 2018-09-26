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21:32, 26 сентября 2018 765
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«У нас это получилось». Любимов наградил организаторов форума древних городов

«У нас это получилось». Любимов наградил организаторов форума древних городов

Губернатор Николай Любимов наградил организаторов первого форума древних городов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Торжественная церемония награждения за организацию и проведения форума прошла в среду, 26 сентября.

Глава региона отметил, что российские и зарубежные гости признали, что «это мероприятие прошло на самом высоком уровне».

«Первый форум по праву можно назвать знаковым событием культурной жизни и России, и даже мира. На его площадках побывали более 20 тысяч человек. Люди из 47 городов и 14-ти стран вспоминают теперь о Рязанской земле. Об уникальных достопримечательностях, гастрономических брендах региона, о гостеприимстве и доброжелательности людей, чем всегда отличались рязанцы, — сказал Любимов. — Согласитесь, такого еще не делал никто. Сама концепция форума была уникальной. Не менее важна ее реализация. У нас это получилось».

Губернатор вручил региональные награды представителям рязанских театров, областной филармонии, туристических компаний, библиотек, вузов и ряда региональных министерств, которые поучаствовали в организации и проведении I Международного форума древних городов.

Напомним, форум проходил в Рязани с 12 по 19 августа.


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