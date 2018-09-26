Четверо рязанцев продавали наркотики через интернет-магазин. Об этом
Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за наркоторговлю рязанца и его 28-летнюю сообщницу. В их машине и на квартирах на улицах Заречной и Октябрьской изъяли шесть с половиной килограмма гашиша, ЛСД, марихуану и кусты конопли в стадии высушивания. В теплице рядом с домом одного из подозреваемых нашли более 30 кустов конопли. Масса изъятого наркотика превысила девять килограммов.
Кроме того, в тайниках в Пензе, в Московской и Воронежской областях нашли партии гашиша весом от 300 до 1 270 граммов.
По данным оперативников, мужчина покупал гашиш оптом и привозил в Рязань, где расфасовывал и сбывал через интернет-магазин и «тайники». Полицейские задержали «межрегиональных курьеров-закладчиков» в возрасте 31 и 35 лет.
Следователи возбудили дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1, части 2 статьи 228, части 2 статьи 231 УК. Лидера группы взяли под стражу, его сообщники находятся под подпиской о невыезде.