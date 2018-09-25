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17:27, 25 сентября 2018 5 476
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В Рязанской области появился сайт с бесплатными кружками для школьников 1

В Рязанской области появился сайт с бесплатными кружками для школьников

В Рязанской области появился сайт с бесплатными секциями и кружками для школьников. Все организации дополнительного образования региона собрали на едином сайте-навигаторе. Там родители могут выбрать кружок и секцию для своего ребенка по возрасту, предпочтениям и особенностям здоровья.

Чтобы записаться на занятия, нужно зарегистрироваться на портале, подтвердить электронную почту, заполнить информацию о ребенке и оставить заявку на обучение.

Все секции абсолютно бесплатные. При этом некоторые занятия отмечены значком «доступна оплата сертификатом».

Сертификат — это документ, который выдается после записи на кружки. По нему ребенок может получить не более 288 часов бесплатных занятий. На секции без специального значка можно записываться без ограничений.

После подачи заявки, родителям должен позвонить администратор учреждения допобразования и подтвердить ее.

Отметим, что зарегистрироваться на портале можно только до 30 сентября, после этого записаться на бесплатные секции не получится.


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