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12:17, 25 сентября 2018 674

Сотрудник рязанского кожевенного завода стал участником конкурса «Лучший гид России»

Сотрудник рязанского кожевенного завода стал участником конкурса «Лучший гид России»

Технолог рязанского кожевенного завода Александр Кондрашов стал участником конкурса «Лучший гид России», который проводили Русское географическое общество и телеканал «Моя планета». На звание лучших в соревновании претендовали 600 работ, итоги подвели 18 сентября.

В своем конкурсном ролике Александр Кондрашов рассказал о промышленном туризме на территории АО «Русская кожа».

«Александр — прекрасный экскурсовод, который может провести экскурсию по заводу на высшем уровне как на русском, так и английском языках. Коллектив и руководство гордится им. И пусть он не занял первое место в конкурсе, для всего завода он №1», — рассказали в пресс-службе «Русской кожи».

Там также отметили, что кожевенный завод — первое предприятие в Рязанской области, развивающее промышленный туризм. С августа 2017 года «Русскую кожу» может посетить любой желающий. Для того, чтобы записаться на экскурсию, нужно позвонить по телефону +7 (951) 109-80-26.

Рязань на «Лучшем гиде России» также представили шестилетняя девочка Варвара, которая рассказала о достопримечательностях центра города и памятнике Уткину, и преподаватель истории и английского языка Людмила Мурыгина, поведавшая о Рязанском кремле и Старой Рязани.


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