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14:51, 25 сентября 2018 225
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Госдума одобрила уголовную ответственность за отказ нанимать людей предпенсионного возраста

Госдума одобрила уголовную ответственность за отказ нанимать людей предпенсионного возраста

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Госдума в третьем чтении приняла проект закона об уголовной ответственности за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста, передает РИА «Новости».

Отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан пенсионного возраста повлечет за собой штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимают период до пяти лет перед выходом на пенсию.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении проект правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В конце августа Владимир Путин предложил смягчить реформу. По предложению президента, пенсионный возраст для женщин повысят не на восемь, а на пять лет — до 60. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. За увольнение перед пенсией планируют ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей.


© RZN.info

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