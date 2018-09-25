Госдума одобрила уголовную ответственность за отказ нанимать людей предпенсионного возраста

Госдума в третьем чтении приняла проект закона об уголовной ответственности за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста, передает РИА «
Отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан пенсионного возраста повлечет за собой штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом понимают период до пяти лет перед выходом на пенсию.
Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении проект правительства о
В конце августа Владимир Путин предложил