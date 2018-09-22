Под Рязанью потушили лесной пожар

Около населенного пункта Сельцы Рыбновского района потушили лесной пожар. Об этом сообщила
Пожар потушили в 17:50 в субботу, 22 сентября. Площадь возгорания составила 0,15 гектара.
Напомним, на место происшествия
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Около населенного пункта Сельцы Рыбновского района потушили лесной пожар. Об этом сообщила
Пожар потушили в 17:50 в субботу, 22 сентября. Площадь возгорания составила 0,15 гектара.
Напомним, на место происшествия
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