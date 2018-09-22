Под Рязанью загорелся лес

В Рыбновском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар начался около населенного пункта Сельцы в районе 15:45.
Площадь пожара составила 0,15 гектара.
На место происшествия выехали семь человек на трех пожарных расчетах.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рыбновском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар начался около населенного пункта Сельцы в районе 15:45.
Площадь пожара составила 0,15 гектара.
На место происшествия выехали семь человек на трех пожарных расчетах.
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