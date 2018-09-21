Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:23, 21 сентября 2018 3 830
 0    0

Ведет соцсети и слушает «Земфиру». Кто такая новая глава Рязани Юлия Рокотянская? 1

Ведет соцсети и слушает «Земфиру». Кто такая новая глава Рязани Юлия Рокотянская?

В пятницу, 21 сентября, новой главой Рязани стала депутат от «Единой России» Юлия Рокотянская.

О том, что именно она займет этот пост было понятно накануне, когда фракция с наибольшим числом мандатов в гордуме выдвинула ее кандидатуру.

Редакция RZN.info подготовила материал о том, чем запомнилась и кем работала Юлия Рокотянская.

Новая глава города — коренная рязанка. В 1994 году закончила школу № 60 на улице Новаторов и поступила в «сельхозакадемию» на специальность — «Экономика и управление аграрным производством».

В 1999 году Рокотянская окончила вуз с отличием и отравилась в Москву, где обучалась в аспирантуре Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства.

Параллельно она прошла курсы повышения квалификации в межотраслевом институте по специальности «Оценка стоимости предприятий».

В 2003 году Рокотянская получила ученую степень, защитив диссертацию на тему «Повышение занятости сельских женщин в Рязанской области». Автореферат работы можно посмотреть здесь.

После новая глава Рязани работала в Центре всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села, однако не провела там и полгода.

В январе 2004 года Рокотянская оказалась в РГУ имени Есенина на должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и налогов, а спустя пять лет стала доцентом кафедры. В 2010 году ее назначили заведующей кафедрой учета и аудита университета.

Во время работы в вузе, Рокотянская написала несколько научных работ, которые опубликованы на сайте РГУ.

В апреле 2011 года Рокотянская перешла на работу в правительство.

Ее назначили заместителем Олега Булекова, который тогда занимал должность министра экономического развития и торговли Рязанской области.

В октябре после переизбрания губернатором в 2012 году Олег Ковалев начал формировать новое правительство.

Из главного управления (ГУ) по труду и социальным вопросам области и ГУ госслужбы занятости населения появилось министерство труда и занятости населения, которое возглавила Юлия Рокотянская.

Тогда Ковалев отмечал у Рокотянской хорошую подготовленность и большое желание работать.

На министерской должности она проработала до 2017 года. С приходом нового губернатора Николая Любимова министерство объединили с соцзащитой и новое ведомство возглавил Валерий Емец из Москвы.

Последним местом работы Рокотянской был областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства.

В мае Рокотянская стала участником праймериз «Единой России» на выборы в городскую думу по избирательному округу № 11.

Тогда будущий депутат обещала помочь ТСЖ с заявками на благоустройство дворов и заняться проблемой энергосервисного контракта на замену фонарей в Рязани.

По итогам предварительного голосования, которое прошло в июне, Рокотянская заняла второе место в округе, а уже в августе возглавила муниципальный список партии на выборах в гордуму.

Новая глава Рязани стала обладателем одного из 25 мандатов «единороссов» в городской думе третьего созыва.

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия», ее выбрали кандидатом в главы Рязани. Рокотянская опередила Ларису Максимову на 40 голосов.

На первом заседании городской думы депутаты также поддержали ее кандидатуру.

В беседе с журналистами она рассказала, что намерена работать не покладая сил.

«Я готова нести бремя главы города, — заявила Рокотянская. — Мой девиз по жизни — нужно работать, работать качественно, порядочно и на совесть!»

Новая глава Рязани воспитывает с супругом сына, активно ведет Instagram, Facebook, «Вконтакте» и слушает «Земфиру».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:23, 21 сентября 2018
Ведет соцсети и слушает «Земфиру». Кто такая новая глава Рязани Юлия Рокотянская? 1
17:54, 21 сентября 2018
В Рязани отметили двадцатилетие вуза МВД
17:25, 21 сентября 2018
Рязанская школа церковного пения объявила набор
17:16, 21 сентября 2018
В Рязанской области проведут горячую линию по вопросам защиты детей
17:08, 21 сентября 2018
Рязанка примирилась в суде с зятем, грозившимся ее зарезать
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Специалисты «Билайн» рассказали о преимуществах безлимитного интернета.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 47 626
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 38 266
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 711
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 25 107
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 24 676
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
Все новости
Голосования

Согласны ли вы с тем, что на должность главы города избрали Юлию Рокотянскую?

Окончание опроса: 30.09.2018
Архив голосований
Форум