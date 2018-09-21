Ведет соцсети и слушает «Земфиру». Кто такая новая глава Рязани Юлия Рокотянская?

В пятницу, 21 сентября, новой главой Рязани стала депутат от «Единой России» Юлия Рокотянская.

О том, что именно она займет этот пост было понятно накануне, когда фракция с наибольшим числом мандатов в гордуме выдвинула ее кандидатуру.

Редакция RZN.info подготовила материал о том, чем запомнилась и кем работала Юлия Рокотянская.

Новая глава города — коренная рязанка. В 1994 году закончила школу № 60 на улице Новаторов и поступила в «сельхозакадемию» на специальность — «Экономика и управление аграрным производством».

В 1999 году Рокотянская окончила вуз с отличием и отравилась в Москву, где обучалась в аспирантуре Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства.

Параллельно она прошла курсы повышения квалификации в межотраслевом институте по специальности «Оценка стоимости предприятий».

В 2003 году Рокотянская получила ученую степень, защитив диссертацию на тему «Повышение занятости сельских женщин в Рязанской области». Автореферат работы можно посмотреть здесь .

После новая глава Рязани работала в Центре всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села, однако не провела там и полгода.

В январе 2004 года Рокотянская оказалась в РГУ имени Есенина на должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и налогов, а спустя пять лет стала доцентом кафедры. В 2010 году ее назначили заведующей кафедрой учета и аудита университета.

Во время работы в вузе, Рокотянская написала несколько научных работ , которые опубликованы на сайте РГУ.

В апреле 2011 года Рокотянская перешла на работу в правительство.

Ее назначили заместителем Олега Булекова, который тогда занимал должность министра экономического развития и торговли Рязанской области.

В октябре после переизбрания губернатором в 2012 году Олег Ковалев начал формировать новое правительство.

Из главного управления (ГУ) по труду и социальным вопросам области и ГУ госслужбы занятости населения появилось министерство труда и занятости населения, которое возглавила Юлия Рокотянская.

Тогда Ковалев отмечал у Рокотянской хорошую подготовленность и большое желание работать.

На министерской должности она проработала до 2017 года. С приходом нового губернатора Николая Любимова министерство объединили с соцзащитой и новое ведомство возглавил Валерий Емец из Москвы.

Последним местом работы Рокотянской был областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства.

В мае Рокотянская стала участником праймериз «Единой России» на выборы в городскую думу по избирательному округу № 11.

Тогда будущий депутат обещала помочь ТСЖ с заявками на благоустройство дворов и заняться проблемой энергосервисного контракта на замену фонарей в Рязани.

По итогам предварительного голосования, которое прошло в июне, Рокотянская заняла второе место в округе, а уже в августе возглавила муниципальный список партии на выборах в гордуму.

Новая глава Рязани стала обладателем одного из 25 мандатов «единороссов» в городской думе третьего созыва.

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия», ее выбрали кандидатом в главы Рязани. Рокотянская опередила Ларису Максимову на 40 голосов.

На первом заседании городской думы депутаты также поддержали ее кандидатуру.

В беседе с журналистами она рассказала, что намерена работать не покладая сил.

«Я готова нести бремя главы города, — заявила Рокотянская. — Мой девиз по жизни — нужно работать, работать качественно, порядочно и на совесть!»