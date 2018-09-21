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10:39, 21 сентября 2018 1 956
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Рязанская мэрия не планирует покупать новый общественный транспорт до 2020 года 3

Рязанская мэрия не планирует покупать новый общественный транспорт до 2020 года

Рязанская мэрия не планирует покупать новый общественный транспорт до 2020 года. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2016 — 2020 годы» планировалось приобретение 27 автобусов и 9 троллейбусов с оборудованием для перевозок маломобильных групп.

Из-за ограниченности средств закупка автобусов и троллейбусов в рамках этой программы планируется только в 2020 году.

Ранее в рязанских СМИ говорилось о приобретении нового общественного транспорта.

Напомним, в начале года Рязань получила из столицы 20 поддержанных автобусов и 10 троллейбусов.


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