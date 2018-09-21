Рязанская мэрия не планирует покупать новый общественный транспорт до 2020 года. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации города.
В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2016 — 2020 годы» планировалось приобретение 27 автобусов и 9 троллейбусов с оборудованием для перевозок маломобильных групп.
Из-за ограниченности средств закупка автобусов и троллейбусов в рамках этой программы планируется только в 2020 году.
Ранее в рязанских СМИ говорилось о приобретении нового общественного транспорта.
Напомним, в начале года Рязань получила из столицы 20 поддержанных