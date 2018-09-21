Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:27, 21 сентября 2018 6 254
 1    1

Главой Рязани стала Юлия Рокотянская 1

Главой Рязани стала Юлия Рокотянская

Главой Рязани стала депутат от «Единой России» Юлия Рокотянская. В пятницу, 21 сентября, ее выбрали председателем гордумы тайным голосованием. С 2016 года эту должность занимал Владислав Фролов, который также вошел в новый созыв гордумы от единороссов.

За Рокотянскую проголосовали 32 депутата, кандидат от КПРФ Денис Сидоров получил шесть голосов.

Отметим, что один из депутатов не явился на заседание, еще один испортил свой бюллетень.

Юлия Рокотянская с 2012 по 2017 год занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:56, 21 сентября 2018
Рязанские коммунисты остались без председателей комитетов в гордуме
12:51, 21 сентября 2018
Определились заместители председателя рязанской гордумы
12:49, 21 сентября 2018
Филимонова назначили председателем городской счетной палаты
12:27, 21 сентября 2018
Главой Рязани стала Юлия Рокотянская 1
10:30, 21 сентября 2018
Любимов предложил создать городское отделение «Единой России»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Дарить приятнее, чем получать». «Элекс» помог детскому приюту подготовиться к школьному сезону

«Дарить приятнее, чем получать». «Элекс» помог детскому приюту подготовиться к школьному сезону

Специалисты компании выбрали для детей ноутбуки серии PACKARD BELL ENTG81BA-P1MV.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 47 471
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 38 115
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 545
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 25 078
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 24 343
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 24
Все новости
Форум