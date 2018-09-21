Главой Рязани стала Юлия Рокотянская

Главой Рязани стала депутат от «Единой России» Юлия Рокотянская. В пятницу, 21 сентября, ее выбрали председателем гордумы тайным голосованием. С 2016 года эту должность занимал Владислав Фролов, который также вошел в новый созыв гордумы от единороссов.
За Рокотянскую проголосовали 32 депутата, кандидат от КПРФ Денис Сидоров получил шесть голосов.
Отметим, что один из депутатов не явился на заседание, еще один испортил свой бюллетень.
Юлия Рокотянская с 2012 по 2017 год занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.